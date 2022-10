Inter-Salernitana, Facchetti: «Godiamoci un Lautaro sbloccato»

di Gianfelice Facchetti

Una settimana tra coppa e campionato aperta e chiusa in serenità. Da Reggio Emilia a San Siro con sosta catalana, battendo infine per due a zero la Salernitana. E adesso sette giorni per preparare il prossimo tour de force che potrebbe darci risposte piu' chiare sul nostro destino. Vincere con il piu' classico dei risultati, a mio avviso e' sempre preferibile alle goleade che danno alla testa. Champagne per tutti con conseguente cerchio al risveglio? Col due a zero, no, si vince in sobrietà e si resta coi piedi ben piantati per terra che è quel che ci serve. Godiamoci un Lautaro sbloccato, nessun gol incassato, Barella sempre piu' lui e Calhanoglu da stropicciarsi gli occhi.

Siamo consapevoli della reazione in atto e del cambiamento cercato, ora dobbiamo tentare di elevarci verso punti piu' alti di intensità e classifica. Se il compito in Champions e' gia' stato assegnato, il banco di prova in campionato potrebbe essere una trasferta come la prossima, a Firenze. Ad maiora, Inter! Siamo tantissimi a spingerti, piu' dei 75.000 e oltre del Meazza, uno schiaffo a Milano che sta smarrendo la sua anima popolare e a chi sogna una cattedrale nella nebbia del non senso.

