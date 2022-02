Inter, sotto con un mese scoppiettante: un passo alla volta e andrà tutto bene

Finito il cicaleccio del calciomercato, si torna a pedalare nella realta' di quello giocato. Non che non sia contento di come si sia mossa l'Inter in chiave presente e futura ma non vorrei che ci distraessimo tra nomi e numeri stellari.

Sotto con il mese di febbraio scoppiettante che ci aspetta: prima i cugini, poi Mourinho che torna in coppa Italia, Napoli e Liverpool ... un passo alla volta come a gennaio e ogni cosa andra' bene.

Tutto e' quasi pronto per Inter Milan di sabato, partita dalle mille emozioni che potrebbe valere un pezzo di campionato.

Prima ci sarà qualcuno che aprirà il cancello di San Siro per dare via alla festa.

Prima entrerà l'umanita' a colori o quel che ne resta.

Prima si accenderanno le luci della ribalta.

Prima si illuminerà lo stadio dei sogni.

Prima si innaffierà il prato appena rifatto.

Prima si tracceranno le linee del campo.

Prima si controlleranno le reti.

Prima si gonfiera' il pallone.

Prima si puliranno i seggiolini.

Prima si cantera' in coro Ale' Inter.

Prima si sventoleranno bandiere.

Prima la birra scorrera' a fiumi nei bicchieri di plastica.

Prima si scalderanno i muscoli dei campioni.

Prima si sentira' il batticuore della prima volta. Prima si timbrera' il biglietto.

Prima ci sara' il tornello. Prima una voce scandira' nomi e cognomi.

Prima entreranno le squadre. Prima si fara' testa o croce.

Prima ci sara' musica a palla.

Prima si battera' il calcio d'inizio.

Prima ci saranno due colori da una parte e due dall'altra a giocarsi per finta la vita, il derby di Milano bello come niente al mondo, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, una citta' raccolta in un catino di magia.

La storia del calcio.

