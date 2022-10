Inter, senza la vittoria mi sarei lanciato nel Naviglio! Troppi gol subiti, il cuore traballa

di Gianfelice Facchetti

Fare, disfare e infine vincere anziché pareggiare. Quante partite si sono consumate nella sfida dell'Inter a Firenze? Quante ne hanno disputate i ragazzi di Inzaghi in 90 minuti? Tante, troppe, tutte generose, premiate dalla vittoria allo scadere senza la quale mi sarei lanciato nel Naviglio per disperazione.

Fiorentina-Inter 3-4, le pagelle: maestoso Lautaro, Dimarco graziato. Mkhitaryan miracolo

I nerazzurri hanno mostrato il meglio di quanto ritrovato nell'ultimo periodo, per quanto riguarda costruzione del gioco e fase offensiva. Quattro gol non si segnano a caso e soprattutto non ci si riporta in vantaggio ogni volta con questa facilità. Ci serviva una vittoria su un campo così, per confermare di essere sulla buona strada ed è arrivata.

Bene, ora però lavoriamo sui dettagli, paghiamo tutto a caro prezzo, tanti gol subiti. Proviamo a chiudere la porta, perché non sarà sempre facile recuperare, dopo regali concessi agli avversari. I viola li abbiamo rianimati noi per leggerezze e questo non va. Sul 2 a 0 avremmo dovuto metterla in ghiaccio e provare a gestire, invece ci siamo regalati un finale che ricorderemo per tanto tempo. Grazie ragazzi per le emozioni ma qui i cuori traballano. Sarà stata la mia coscienza bauscia, a farmi fissare per lunedì mattina la visita dal cardiologo, interista anche lui of course. Mercoledì ci sarà la Champions, voglio arrivarci in salute!

