Il derby di Milano come un giallo di Alfred Hitchcock

Quando, verso fine Settecento, Edward Stanley, dodicesimo conte di Derby, istituì una gara ippica tra puledri di tre anni a cui diede il suo nome, non poteva immaginare quanto avrebbe galoppato per il mondo quella parola. Sarebbe arrivata fino a Milano, marcando due giorni speciali nel calendario degli appassionati di calcio. E' cominciato infatti il conto alla rovescia verso uno di quelli, verso Inter-Milan che si giocherà sabato 5 febbraio. Parliamo della sfida con cui venne inaugurato anche San Siro in un giorno di settembre del 1926: rossoneri in vantaggio con gol di Santagostino detto "Pin", vittoria finale nerazzurra per 6 a 3.

Di gare stracittadine ce n'erano state anche prima dell'avvento dello stadio che ancora oggi ospiterà la gara: un filo rossonerazzurro ci ha accompagnato sin qui, verso il derby numero 230. Capienza al cinquanta per cento, campo rifatto per l'occasione, adrenalina a mille per la piu' romantica delle sfide che potrebbero valere un pezzo di scudetto. Le squadre sono al lavoro tra calciomercato e Nazionali, la città ancora non ci pensa troppo mentre, in cuor suo, ogni tifoso e' gia' al lavoro con cabala e riti propiziatori. Ci si aggrappa a tutto, ai numeri, alle statistiche, alla gloria, ai gol e alla storia.

Chi ci arriva meglio? Chi scenderà in campo più tranquillo? 1, X o 2? E' tempo di pronostici o forse no. Anche se succede più facilmente all'andata che al ritorno, la partita è aperta a tutto, a emozioni non banali dal calcio d'inizio ai minuti finali. Come un giallo, fatto di suspense e brivido. Quando c'è di mezzo l'Inter questo è garantito, non è pazzia, e' pathos. Lo aveva imparato anche il tifoso del West Ham, Alfred Hitchcock, in un giorno di maggio al Prater di Vienna per assistere alla finale tra Inter e Real Madrid.

Pochi giorni fa, nella pagina instagram di Nostalgia Futbolera è stata postata una sua foto mentre legge "Il Giorno" che parla dei nerazzurri. Capì forse in quel momento che il labirinto delle passioni è tinto di nero e d'azzurro; chissà che in questi giorni Inzaghi non faccia vedere ai nostri beniamini qualche lungometraggio del Maestro per mettere a punto il delitto perfetto.

