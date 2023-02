Francesco Oppini dopo Nantes-Juventus 0-3: «Di Maria? No, è Di... Magia»

di Francesco Oppini

La Juventus vince 0-3 sul caldissimo campo di Nantes e si qualifica per il prossimo turno di coppa europea. Saranno pure stati i modesti sedicesimi di finale di Europa League contro il modestissimo Nantes, ma la serata di Di Maria in Francia è da impazzire e ovviamente adesso aumentano i rimpianti per non averlo avuto a disposizione in campo prima, con continuità e con questa qualità.

Tre gol uno più bello dell’altro per far sì che la Juventus raggiungesse gli ottavi di finale di coppa, uno da fuori area a giro, uno su rigore (dopo una giocata meravigliosa) e il terzo di testa. Di Maria? No, Di Magia! E per stanotte vado a riposare con un sorriso in più, non di quelli pazzeschi, ma per lo meno un po’ più sorridente rispetto a settimana scorsa e al tristissimo pareggio per 1-1 nella partita di andata in quel Torino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 22:51

