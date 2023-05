Juventus eliminata dal Siviglia: «Una buona notizia, abbiamo smesso di soffrire»

di Francesco Oppini

Che amarezza, l’ennesima! Juventus eliminata anche dall’ultima competizione alla portata, ma una cosa positiva per lo meno c’è: per quest’anno abbiamo smesso di soffrire. Voltare pagina e in fretta è il sentimento che mi riconduce in questo momento all’unica speranza a cui possiamo attaccarci in questo istante perché questa stagione è nata storta ed è finita addirittura peggio.

Juve, Oppini : «Chissà che ne sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo»

Fuori dal campionato, fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions League e adesso anche dall’Europa League, con l’aggiunta dei problemi nelle aule di tribunale e con una dirigenza che va ricostruita da capo a fondo proprio per non perdere le poche cose buone viste quest’anno; i giovani.

Proprietà, dirigenza, allenatore, preparatori atletici e giocatori, sono tutti responsabili allo stesso modo anche se in momenti diversi ma il succo resta questo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA