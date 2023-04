Juve, la stagione ora diventa interessante. E se ci ridanno i 15 punti è secondo posto

di Francesco Oppini

Torna la Serie A, torna la Juventus e contro il Verona si riparte ancora con una vittoria, l’ennesima per 1-0, firmata stavolta Moise Kean. Adesso la risalita della squadra bianconera di Allegri si fa prepotente e nonostante la pesantissima penalizzazione inflitta di 15 punti, si porta a quota 44 a sole sei lunghezze dal terzo posto e a quattro dal Milan (che deve ancora giocare con il Napoli domenica sera).

Juventus-Verona 1-0, le pagelle: Kean determinante, Locatelli energico. Danilo, che leadership

A tutto questo va ovviamente aggiunto e ricordato che se il 19 aprile il collegio di garanzia restituisse i 15 punti inflitti ai bianconeri, la classifica cambierebbe drasticamente e non solo per la nostra squadra, ma anche per tutta la corsa Champions dati i 59 punti al momento virtuali della squadra torinese che significherebbero “secondo posto”.



Insomma, questa stagione che ad un certo punto sembrava già da cestinare, sta diventando qualcosa di interessante. Campionato a parte già destinato ai colori azzurri di un grande Napoli, la coppa Italia e l’Europa League unite alla corsa alla prossima Champions possono portarmi e portarci a ritrovare emozioni e sensazioni che al nostro fine palato non arrivano dall’ultima stagione targata Andrea Pirlo un anno e mezzo fa. Che fino alla fine sia!

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 00:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA