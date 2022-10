Juve imbarazzante, figuraccia inaccettabile: svegliatemi da questo incubo

di Francesco Oppini

Svegliatemi da questo incubo! Questa Juventus è imbarazzante e a tratti mi sembra di essere tornato al periodo post-calciopoli. Perdere è qualcosa che nello sport può essere accettato in quanto fa parte delle probabilità, ma reiterare nelle sconfitte, negli errori e nelle figuracce a livello nazionale, europeo e mondiale non è accettabile.

Disastro Juve: il Maccabi Haifa vince 2-0. Allegri è in bilico e ora rischia l'eliminazione dalla Champions

Uscire sconfitti con il Milan campione d’Italia ci può stare, soprattutto in un momento di ricostruzione, ma non fare tre punti o in alcuni casi farne addirittura zero tra campionato e coppa con avversari come Monza e Maccabi Haifa, no. Questo no!

Il Presidente Agnelli nel post partita distribuisce le colpe su tutto il gruppo con dirigenti, giocatori e allenatore annessi. La squadra va in ritiro fino al prossimo turno di sabato ovvero il derby con il Torino (in questo momento rischiosissimo) mentre Allegri non stupisce dichiarando cose già sentite e che non lasciano in noi niente di nuovo. Neanche la speranza per l’immediato futuro, oggi.

