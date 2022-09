Juventus-Salernitana, furia Francesco Oppini: «VarWest a dir poco Vargognoso»

di Francesco Oppini

Altro che VAR, quello a cui si è assistito ieri e’ un “VarWest” a dir poco “Vargognoso”! Tolto il fatto (non poco importante) che anche ieri sera la Juventus ha offerto una prova altalenante, a tratti a dir poco imbarazzante e che la Salernitana meritava comunque di uscire dallo Stadium con dei punti, quello a cui si è assistito ieri sera sul goal vittoria annullato a Milik e ai bianconeri è con tutta probabilità l’errore più grossolano da quando esiste il o la VAR.

Riuscire nella stessa azione ad annullare un goal buono (perché di fuorigioco non si trattava dato che Candreva teneva in gioco Bonucci) non vedere un fallo da rigore per trattenuta sullo stesso giocatore Juventino, espellere un attaccante che esulta per un goal ingiustamente annullato e per di più togliere due punti presi sul campo alla vecchia signora credo sia un record.

Torniamo però sul fatto più grave; In sala review (var) non si sono accorti di un piccolissimo particolare: si sono scordati di un giocatore di calcio che era regolarmente sul rettangolo di gioco e che suo malgrado teneva Bonucci (che comunque non partecipa in nessun modo alla rete) in posizione COMPLETAMENTE REGOLARE. Mi fermo qui, sperando che tutto questo non contribuisca a creare caos e insicurezze in un gruppo che ancora adesso, gruppo e squadra non riesce ancora purtroppo ad esserlo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 17:47

