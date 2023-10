Francesco Oppini : «Per la Juve giorni difficili, vittoria di gruppo»

di Francesco Oppini

Sono stati giorni difficili per la Juventus quelli di questa sosta per le nazionali in attesa del big match di stasera tra Milan e Juventus, il caso Fagioli e i molti indisponibili hanno obbligato l’ambiente a compattarsi e a ritrovare quello che viene definito come “gruppo”.

Vittoria importante in chiave Champions e meritata, con a capo un blocco di giovani scesi in campo già importante, anche se è chiaro che l’espulsione del centrale difensivo del Milan a fine primo tempo sposta e non poco l’equilibrio della gara di San Siro. Segna al 64’ esimo del secondo tempo l’ex, che per un caso assurdo segnò la sua prima rete in serie a proprio il 22 ottobre, sempre a San Siro, ma a maglie invertite, dato curioso ma assolutamente realistico. Con questo successo che mancava a San Siro dal 2021 (1-3 con doppietta di Chiesa), la Vecchia signora resta attaccata al treno di testa con a capo l’Inter in vantaggio di due punti e il Milan stesso di uno, ma da qui a pensare di poter lottare per lo scudetto ne passa, eccome se ne passa. Un passo alla volta, partendo dal prossimo contro il Verona.

