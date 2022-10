La Juve batte il Maccabi, Oppini: «Vittoria importante. Di Maria in formato europeo»

di Francesco Oppini

Una vittoria che fa bene al gruppo e al morale nel segno di un Angel Di Maria in formato europeo. Quella di ieri sera in Champions contro gli Israeliani del Maccabi Haifa è stata una vittoria importante, prima di tutto perché lascia aperte le speranze qualificazioni Champions, dopodiché perché vincere aiuta a vincere e dopo l’ultima positiva partita di campionato contro il Bologna era importante ritrovare la vittoria anche in coppa dove mai la Juventus di Allegri era partita così male.

Ieri sera Benfica e Paris Saint Germain, nello stesso girone, pareggiano a sorpresa e mentre da una parte questo risultato potrebbe aver peggiorato le cose in classifica portando entrambe le due rivali a quota 7 punti, dall’altra potrebbe esser vista anche come cosa positiva dato che la squadra bianconera vincendo e portandosi a quota 3 ha comunque recuperato due punti ad entrambe le squadre con tre gare ancora da disputare.

Ovviamente questo discorso speranzoso sulla qualificazione agli ottavi crollerebbe in toto qualora la Juventus tra una settimana non riuscisse a vincere la sfida di ritorno proprio con gli israeliani di ieri sera, a meno di un altro clamoroso pareggio tra le altre due pretendenti.

