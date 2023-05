Juventus, Francesco Oppini: «La penalizzazione? Situazione incredibile oltre che grottesca»

di Francesco Oppini

La Juventus crolla ad Empoli 4-1 e tutto ciò è purtroppo reale! Nella stessa stagione la squadra di Allegri è stata ammazzata per la seconda volta dalla giustizia sportiva, ancora, ma nonostante tutto non è ancora morta perché la matematica lascia comunque aperte le speranze Champions per la prossima stagione. Questa situazione ha sinceramente dell’incredibile oltre che del grottesco e la penalizzazione anche oggi è arrivata con le stesse tempistiche di qualche mese fa ovvero a pochi minuti dal fischio d’inizio di una partita determinate in campionato.

È così, questa è purtroppo la situazione della squadra bianconera e se a tal proposito oltre ad avvocati, giornalisti, sportivi ed ex calciatori di fede sicuramente “non juventina” interviene anche Jose’ Mourinho, molto altro da aggiungere non c’è, anzi. La Juventus ha sicuramente le sue colpe, sia sul campo per gli obbiettivi mancati che fuori, ma così facendo la FIGC toglie sicuramente meriti, limpidezza e sportività ad un campionato che con il mondiale in mezzo alla stagione era gia parecchio discusso.

