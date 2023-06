Vittoria senza sorrisi, la ridicola penalizzazione ci manda in Conference League. Speriamo che l'Uefa ce la risparmi

di Francesco Oppini

La Vecchia Signora vince l'ultima partita della stagione a Udine, con un bel gol di Chiesa. Ma anche in una serata come questa, non si può e non si riesce a gioire. Senza una ridicola, ingiustificata e aberrante penalizzazione da parte della “giustizia sportiva”, la peggior Juventus degli ultimi 20 anni avrebbe chiuso questo campionato di Serie A a 72 punti, come terza in classifica (davanti all’inter) e qualificata alla prossima Champions League. Giocheremo (purtroppo) la Conference League, forse, anche perché in questo caso se la Uefa ci escludesse da tale partecipazione, non sarebbe poi tanto male, anzi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA