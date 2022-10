Juve, Francesco Oppini: «Dopo le pere di martedì in coppa, oggi “Fagioli” in campionato con una perla “alla Del Piero”»

di Francesco Oppini

Dopo le “pere” di martedì in coppa, oggi “Fagioli” in campionato. La Juventus ritrova la vittoria,dopo la debacle europea di martedì, in quel di Lecce con una vittoria per 0-1 grazie ad una perla “alla Del Piero” di Nicolò Fagioli. Dato che parliamo di Serie A è giusto sottolineare che la squadra di Allegri è alla terza vittoria consecutiva (Empoli, Torino e Lecce stesso) in serie A senza subire goal e questo come sempre, accompagnato da un numero ancora alto di indisponibili (vedi Pogba, Chiesa, Bremer, Di Maria, Vlahovic, Locatelli, Paredes e De Sciglio).

Lecce-Juventus 0-1, le pagelle: Fagioli super, Danilo esemplare. McKennie impalpabile

Tolta la parentesi di mercoledì con il PSG che decreterà se la vecchia signora retrocederà in Europa League o se resterà completamente fuori dalle coppe europee almeno per questa stagione, domenica prossima, cioè il 6 ci sarà uno scontro che, a prescindere dalla situazione di ritardo accumulata da tutte e due le squadre, metterà di fronte la Juventus all’Inter per l’ennesimo derby d’Italia. Riusciranno i bianconeri a ritrovare la vittoria in uno scontro diretto dopo molto tempo e soprattutto a sorpassare i neroazzurri in classifica a due passi dalla sosta mondiale? Lo scopriremo solo vivendo, come sempre.

