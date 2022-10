Juve, Francesco Oppini: «Toro è incornato. Ma non possiamo perdere tre giocatori ogni settimana»

di Francesco Oppini

Li abbiamo incornati, Turin a l’è bianca e neira! Convinto che mi passerete il termine goliardico, la Juventus rialza la testa in un derby delicatissimo e prende il toro per le corna a tal punto che al fischio finale lo 0-1 guadagnato sta anche stretto alla squadra di Allegri! Partita noiosa e a senso quasi unico, ma in un momento così difficile rivedere un gruppo compatto, coeso e caparbio nonostante i difetti tutt’ora visibilissimi, è già tanta roba. Vlahovic trascina la squadra con un goal da leader e anche chi fino ad oggi ha dimostrato poca concentrazione, lucidità e voglia di combattere per la maglia ha comunque dato segno di un ottima prova, tranne Kean, purtroppo. Altra nota negativa, molto, è l’ennesimo infortunio muscolare che stavolta coinvolge Bremer e che lo renderà purtroppo indisponibile per almeno 20 giorni. A questa situazione bisognerà porre rimedio al più presto, perché se ogni settimana perdi tre giocatori per questo tipo di cose, sarà impossibile pensare a qualsiasi risvolto positivo da qui alla fine della stagione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 17:59

