Inter-Juve, Oppini: «Questa vittoria fa morale oltre che fa godere»

di Francesco Oppini

La Juventus sbanca San Siro con una perla di Kostic nel primo tempo e se stasera questa squadra ha una colpa è quella di sbagliare troppe volte lo 0-2 in ripartenza. Con Soule’ prima (due volte) e Vlahovic poi non la chiudiamo e bisogna comunque soffrire fino al nervosissimo finale che tra l’altro porta due espulsi di cui uno per parte (Paredes e Dambrosio).

Vlahovic dicevamo purtroppo molto male, addirittura peggio del giovane compagno di reparto bianconero Argentino perché uno come lui, non può avere sul groppone un mancato assist facile facile ad un ottimo Fagioli solo in mezzo all’area. Bando alle ciance, detto questo, polemiche arbitrali a parte per un tocco vero o presunto di Rabiot sull’inizio dell’azione che porta al vantaggio bianconero, questa vittoria fa morale oltre a far godere, anche perché al sapore di queste serate non ci si abitua mai e vincere a San siro, proprio contro i nerazzurri, rinfranca e non poco anche la classifica. Adesso ci saranno due settimane di sosta per gli impegni con le nazionali ma pensare che questa squadra, al netto della penalizzazione in classifica di 15 punti, è ad oggi a 7 punti dal quarto posto in classifica che significherebbe qualificazione in Champions fa ben sperare anche per lo stesso finale di stagione sulle due competizioni rimaste a portata di mano… E se il collegio di garanzia revocasse la penalizzazione, questa Juve sarebbe a quota 56, seconda, da sola!

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 23:28

