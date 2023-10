Francesco Oppini: «Juve prima per una notte, col Verona un thriller a lieto fine»

di Francesco Oppini

Dopo quasi 3 anni la Juventus torna momentaneamente prima in classifica grazie alla vittoria casalinga contro il Verona per una rete a zero. Dico momentaneamente perché dovranno comunque affrontarsi l’Inter con la Roma e il Milan con il Napoli fuori casa, e nel caso di rispettive vittorie delle milanesi la Juventus tornerebbe terza.

Godiamoci però il momento anche perché la vittoria, seppur contro un modesto Verona in serie difficoltà di classifica, è arrivata al 97esimo minuto con il goal del giovanissimo e subentrato dalla panchina Cambiaso.

Due reti annullate a Kean e un rigore dubbio su Chiesa non assegnato hanno reso il match di questa sera un thriller, ma un thriller a lieto fine, perché, dopo non poco tempo, la vecchia signora torna comunque in testa alla classifica di Serie A. La lotta Champions è più aperta che mai!

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 12:48

