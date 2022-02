Francesco Oppini: «Scudetto? Tutto è possibile, la speranza è l'ultima a morire»

Assieme tutto è possibile? Beh, a onore del vero finché la matematica non decreta la “fine”, tutto è possibile anche se ad aumentare le difficoltà per un eventuale rincorsa scudetto della Juventus ci si mettono tre squadre e non una come accaduto in alcuni campionati passati dall’esito clamoroso.

Napoli, Milan e Inter attraversano un periodo di non particolare forma, ma questa vecchia signora ha davvero la forza e la personalità per non sbagliare più un colpo o quasi da qui a fine stagione in Italia? Difficile, molto, anche a causa dei numerosissimi infortuni muscolari e degli infortuni traumatici che ad oggi ci fanno perdere fino a fine stagione Chiesa e Mc Kennie. In attesa che nel giro di una settimana possano tornare a disposizione almeno Chiellini, Dybala e Bernardeschi, c’è un Vlahovic che in cinque partite tra campionato, coppa Italia e Champions League ha fatto capire di che pasta è fatto, grano durissimo, finissimo e rarissimo.

La speranza è sempre l’ultima a morire ma per lottare per quello che conta veramente ci sarà bisogno di uomini veri, giocatori che non cercano il dirigente in tribuna dopo un goal e tanta, tantissima cattiveria, sacrificio ed umiltà. Ad oggi siamo ancora in corsa su tre fronti, ai posteri l’ardua sentenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 18:49

