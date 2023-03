Francesco Oppini: "Juventus, se ci ridanno i 15 punti si fa interessante "

di Francesco Oppini

La Juventus di Allegri vince ancora, 4-2 in casa contro la Sampdoria di Stankovic e si porta a quota 38 punti, che senza penalizzazione, sarebbero 53 e qui la cosa si fa ancora più interessante dato che questo vorrebbe dire solo una cosa; secondo posto solitario in classifica! Adesso tra l’altro, in pochi escludono che la Juventus possa anche vincere il ricorso presso il collegio di garanzia del CONI, (atteso per i primi di aprile) recuperando tutta la penalizzazione e allora lì le cose si farebbero estremamente interessanti oltre che divertenti per tutti noi bianconeri (meno per gli altri).

Doppietta di Rabiot , goal di Bremer e prima rete in serie A di Soule’ che ribatte in rete dopo il secondo legno della partita colpito da Dusan Vlahovic, colpevole di aver fallito anche un rigore. Risultato non scontato però dato che nel primo tempo, sul 2-0 la squadra bianconera stacca la spina 60 secondi e subisce un clamoroso 2-2 dagli uomini di Genova marchiati Blucerchiati, ma la Juve nel secondo tempo con gli innesti di Cuadrado e Locatelli cambia marcia e porta a casa i tre punti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA