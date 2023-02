Francesco Oppini: «Juve, così non va! Caro Allegri basta con queste partite incolori. In campo non ci sono scusanti»

di Francesco Oppini

Polemiche arbitrali a parte (espulsione per loro non data e rigore nel finale non concesso a noi) la Juventus di Allegri racimola un misero pareggio per 1 a 1 nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro i modestissimi giocatori del Nantes: così non va! Male, molto male anzi malissimo, l’ennesima partita e prova incolore in campo europeo dei giocatori bianconeri che dopo un ottimo e convincente avvio con tanto di goal del vantaggio arrivato grazie ad una splendida azione corale, cambiano atteggiamento, spengono l’interruttore per mezz’ora tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo e gettano all’aria una partita poi difficile da recuperare.

Tra campionato e coppe europee quest’anno abbiamo già visto troppe volte la squadra di Torino andare improvvisamente in difficoltà e perdere punti o partite apparentemente alla portata della squadra stessa e adesso che tanti infortunati sono tornati a disposizione, non ci possono essere più alibi o scusanti. Caro Mister, sappiamo benissimo che questo momento è più che difficile da gestire tra penalizzazioni e dirigenza in divenire ma di questi spettacoli in campo in stagione se ne sono visti davvero troppi e attenzione allo Spezia domenica in campionato, perché i francesi con cui ieri abbiamo pareggiato in casa, forse e dico forse, valgono quanto la squadra ligure.

