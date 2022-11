Francesco Oppini: «Juventus risorta e con l’Inter ha sempre un sapore diverso. Si gode!»

di ​Francesco Oppini

Dopo un primo tempo difficile, la Juventus risorge dalle ceneri europee e con mezza squadra fuori affossa l’Inter con due zampate decisive: pere prima (goal di Rabiot) e Fagioli poi! Una notte che sa di grandi emozioni, una Vecchia signora che torna finalmente a vincere un grande e fondamentale scontro diretto mantenendo ancora una volta la porta imbattuta (4 volta consecutiva in serie A). Con l’Inter poi ammettiamolo, ha sempre un sapore diverso: si gode! Emozioni del momento a parte si è finalmente capito e dimostrato che puntare sui giovani (in assenza dei titolari) come Fagioli, Miretti, Kostic, Bremer e non solo paga. A due punti dal quarto e terzo posto, a cinque dal secondo e a dieci da uno straordinario Napoli capolista, con la sosta per il mondiale di mezzo, il momento fa intendere che il posto Champions è quasi a portata, se poi, però, facendo sei punti nelle prossime due partite contro Verona e Lazio le prospettive migliorassero allora le vie del signore potrebbero essere infinite, anche perché la vera notizia è che la Juventus stessa ha smentito se stessa, perché a volte, cambiare idee e puntare sulla fame dei non veterani è considerata cosa buona e giusta.

Lunedì 7 Novembre 2022

