Francesco Oppini: «La Juve è tornata squadra». Poi lancia uno sfottò goliardico ai tifosi viola

Siamo brutti, a volte bruttissimi, ma siamo tornati ad essere un gruppo, una squadra. La vittoria di ieri sera nella semifinale di andata di Coppa Italia a Firenze contro un’ottima Fiorentina al completo, con lo stadio pieno e con tanta voglia di rivalsa sia per la sconfitta in campionato maturata allo scadere che per il ritorno in patria dell’ex Vlahovic, ha dimostrato ancora una volta quanto questa squadra sia capace di andare oltre alle assenze (nove) e quanto sappia soffrire per aspettare poi il momento più giusto per ferire.

Bellissimo nel finale il gesto del Serbo che da ex compagno è il primo a rincuorare lo sfortunato giocatore viola che ha causato l’autogoal comunque propiziato dal terribile e forte cross del solito Cuadrado (ex anche lui) che quest’anno ha deciso di far male più volte proprio alla sua vecchia squadra. Sia chiaro, per la qualificazione tutto è ancora aperto anche perché la squadra di Italiano gioca veramente un ottimo calcio, propositivo e moderno, ma attenzione che da qui al ritorno molti cavalli da battaglia fermi ora ai box potrebbero rientrare e diventare determinanti sia per la coppa stessa, per il campionato e perché no, per la Champions. Non me ne vogliate amici e tifosi viola, ma oggi non potevo non chiudere con una battuta o uno sfottò che se fatto in modo sano e senza sfondo violento nel calcio vanno o andrebbero sempre accettati, dunque “grazie a tutti per essere Venuti”!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 15:29

