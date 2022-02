Francesco Oppini: «Juve, il mercato ha stupito tutti, anche me»

Buongiorno carissimi amici, sono, come molti di voi sanno sono un inguaribile appassionato di calcio e un innamorato cronico della vecchia signora e dei colori bianconeri. In poche parole sono un malato patologico di Juventus. La mia Juventinita per l’appunto vi potrà tenere per un po’ compagnia grazie a “LEGGO.it” che mi ha scelto, con grande sorpresa e soddisfazione da parte mia, per essere la vostra voce bianconera.

Quella voce che al contrario delle solite, trite e ritrite discussioni prettamente tecniche o di solo campo, potrà raccontarvi, almeno una volta a settimana e perché no, a volte anche di più, tutto quello che vive dentro e fuori dal campo un tifoso che nonostante gli impegni vari e diversi, altro non è che uno esattamente come tutti voi: un amante del calcio.

Finalmene è arrivata giornata di Vlahovic e di una società che per la prima volta nella sua gloriosissima storia spiazza tutti, me compreso, per un mercato che più di riparazione è di ricostruzione e rifondazione ma sempre basato sul tornare il più presto a vincere, con una rosa innanzitutto giovane, forte, concreta e fatta di tanti talenti che saranno, probabilmente, sulla bocca di tutti per i prossimi due o tre lustri come Chiesa, De Ligt, Locatelli, Arthur, Mc Kennie, Dybala, Kean, Pellegrini lo stesso Dusan Vlahovic e tanto altro.

Con l’euforia di una stagione che dopo l’ennesima sosta è pronta nuovamente a ripartire, vi abbraccio, ricordandovi che il calcio è di tutti, ma il vincere e con costanza solo per pochi. Dimenticavo, la rubrica non poteva che chiamarsi: “I love Ju”!

