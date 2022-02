Francesco Oppini: «La Juve adesso è una squadra con un senso ma il pareggio con l'Atalanta è un'occasione persa»

Oggi è lunedì e come tutti i lunedì c’è sempre qualcosa che ti smorza un po’ gli entusiasmi ed il mio entusiasmo un po’ nebuloso di oggi non può che essere figlio del pareggio di ieri sera a Bergamo tra la “Dea” di Gasperini e la Juventus, la nostra Juventus. Per molti una partita che ancora di più ha sottolineato quanto la Juventus, oggi, sia una squadra completamente diversa da quella che si è vista fino agli inizi di novembre, quanto sia una squadra con un senso e soprattutto come e in quale modo sia diventata anche grazie al suo allenatore una squadra che negli ultimi 11 turni abbia portato a casa punti da primato e non purtroppo da quarto posto. Dopodiché, però, resta da fare anche l’analisi forse più cruda, ovvero il fatto che la vecchia signora, anche ieri, non sia riuscita a portare a casa i tre punti in uno scontro diretto da inizio campionato per l’ennesima volta. Questo è successo con Milan, Inter, Napoli ed Atalanta stessa, pareggiando cinque volte e segnando solo quattro goal. Dunque, la domanda con la quale vi do appuntamento al prossimo articolo è: occasione persa, o bene così perché siamo comunque in piena lotta per la Champions League e contava di più non perdere con una diretta concorrente? Io, ad oggi, opto più per la prima, d’altronde domani è un altro giorno, recitava Rossella O’Hara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 18:42

