Cremonese-Juventus, Francesco Oppini: «Tutto è ancora da scrivere. Allacciamoci le cinture, si riparte»

Dopo più di 50 giorni di lunghissima attesta a causa della sosta “Mondiale”, ritorniamo finalmente a parlare del calcio di casa nostra, del campionato, della Serie A e soprattutto della Juventus! Come volevasi dimostrare la ripresa ha mostrato varie difficoltà oltre che presentare a tutte le squadre di club un conto sicuramente unico: quello per l’appunto dell’incognita ripresa a causa della lunga sosta senza precedenti. La vecchia signora, con un uomo solo al comando (vista la momentanea situazione societaria) ovvero Massimiliano Allegri, riparte però fortunatamente da dove aveva lasciato, ovvero con un’altra vittoria, difficile, sudata, combattuta e anche un po’ fortunosa.

Il successo di ieri sulla Cremonese non fa altro che portare a sette le partite consecutive con successo nella massima serie, segnando ancora una volta tra l’altro l’ennesimo “clean sheat” (gara conclusa senza subire reti). Risultato? Un terzo posto momentaneo a sette punti della capolista Napoli, a due punti di distanza dal Milan attualmente in seconda posizione, ma tutto questo condito dalla miglior difesa in campionato, cosa non da poco per chi ha velleità scudetto. A tre partite dalla fine del girone di ritorno e a ventidue da un campionato mai visto prima, tutto è ancora da scrivere, non solo per lo scudetto o la corsa Champions ma anche per tutto ciò che sta dietro. Allacciamoci le cinture, si riparte!

