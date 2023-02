Fiorentina, un bel mercoledì di coppa: ora la Cremonese, meglio di Mou. E la piazza può tranquillizzarsi

di Pupo

Mercoledì di coppa che meglio non poteva andare in casa viola. La Fiorentina ha prima vinto e convinto contro il Torino e poi, in serata, il tonfo della Roma ha contribuito ad allargare il sorriso di noi tifosi gigliati. Perché, in totale onestà, preferisco giocarmi la semifinale di coppa, con andata e ritorno, contro la Cremonese piuttosto che contro la squadra di Mourinho. Special One che ieri si è mostrato tutt’altro che infallibile nelle scelte, schierando un 11 titolare infarcito di seconde linee non all’altezza.

Ma tornando ai fatti di casa mia, ho condiviso appieno la scelta di Italiano di dare spazio ad Amrabat, smorzando sul nascere tensioni con la tifoseria che avrebbero nuociuto a lunga andare. Il centrocampista marocchino si era peraltro già scusato prima della partita in albergo con il gruppo squadra. E in totale franchezza non riesco proprio a biasimare la sua volontà, manifestata nelle ultime ore di calciomercato, di sposare la causa del Barcellona.

Altra nota positiva è il ritorno al gol di Jovic, che ultimamente mi era sembrato un po’ appesantito nei movimenti. La rete che ha aperto la strada alla vittoria gioverà sia a lui sia a tutta la squadra. Con questa qualificazione alla semifinale di Coppa Italia la piazza viola si è tranquillizzata in attesa del derby dell’Appennino contro il Bologna, che in città, si sa, non è mai una sfida qualunque.

