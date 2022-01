L'appello di Pupo a Rocco Commisso: «Presidente fai la pace con Antognoni, abbiamo bisogno di lui in società»

Pavel Nedved è il vice Presidente della Juventus. È tra i cinquanta calciatori juventini omaggiati nella Walk of Fame allo Juventus Stadium. Eppure non è stato solo un simbolo della Juve. con cui ha giocato dal 2001 al 2009, ma anche dello Sparta Praga (dal 1992 al 1996) e della Lazio (dal 1996 al 2001).

Giancarlo Antognoni invece, dopo aver vestito per tutta la sua carriera una sola maglia (dal 1972 al 1987), non ha ancora trovato il giusto collocamento nella società alla quale è stato sempre fedele, la Viola. Mi rivolgo al presidente. «Rocco, amico mio, dopo la doccia fredda di Vlahovic, abbiamo bisogno di un bagno caldo. Ti inviterei a fare tu il primo passo per ripianare gli screzi della scorsa estate con il nostro storico capitano. Solo Il rientro in società di Antognoni potrebbe contribuire a riscaldarci un po’».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 18:17

