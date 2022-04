Juventus-Fiorentina, Pupo si prepara: «Rutti e peto liberi con dedica ai bianconeri»

L’attesa è cominciata. Nella mia casa toscana di Ponticino, tutto è già pronto per la partita fra Juventus e Fiorentina. C’è in gioco la semifinale di Coppa Italia. In occasioni simili mi sento un po’ come il ragionier Fantozzi. Da solo, in poltrona, davanti alla televisione, trancio di pizza e birra ghiacciata. Rutti e peto liberi. Questi ultimi, naturalmente, indirizzati agli avversari. In questo periodo, la Fiorentina è al massimo della forma ed ha tutte le carte in regola per ribaltare l’assurdo uno a zero dell’andata.

Ieri notte ho anche fatto un sogno. Ikoné che, come fece Salah il 5 marzo del 2015 nella stessa occasione, rifila una doppietta ai bianconeri. Se la Viola dovesse vincere, l’unico rischio è che la prossima stagione la Juventus, dopo averci portato via Vlahovic, ci porti via anche l’allenatore Italiano. E io canterò: “Lasciatecelo a Firenze, con la Viola in mano, lasciatelo a Firenze, Vincenzo Italiano”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 18:14

