La rabbia e l'orgoglio di Pupo: «La Fiorentina ha giocato meglio della Juve. E io credo nella rimonta a Torino»

Stanotte, non lo nascondo, ho fatto fatica a prendere sonno. Ero deluso ed incazzato. Ieri sera la Fiorentina si è fatta onore. Ha giocato molto meglio della Juventus ma, come spesso accade nella vita, non è stata giustamente ricompensata dalla sorte. Sono questi i momenti cruciali in cui non bisogna abbattersi e non bisogna cadere nella frustrazione.

La squadra Viola è forte ed è assolutamente in grado di battere i Bianconeri nella partita di ritorno a Torino il prossimo 20 aprile. Se Ikoné giocherà come ha fatto ieri sera al Franchi, la Fiorentina ce la può ancora fare. Io ci credo. Ci credo non perché sono un tifoso illuso e deluso, ma perché l’impresa è realmente possibile. Mi auguro che la pensino così anche gli 11 combattenti viola che, quella sera, scenderanno in campo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 10:34

