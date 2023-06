Fiorentina pronta per la sfida al West Ham: se dovessimo vincere sarà una stagione trionfale

di Pupo

Firenze, squadra e città, è pronta alla sfida finale con gli inglesi del West Ham. La storia non si cancella e ci riporta a Praga. Gli Asburgo-Lorena, padroni del feudo fiorentino dal 1737 al 1801 e dal 1814 e 1860, furono in grado di dominare anche in Boemia. Un “precedente” storico che mi intriga ed è di buon auspicio.

I ragazzi di Vincenzo Italiano saranno sostenuti non solo dalle migliaia di tifosi al seguito della squadra a Praga, ma anche da tutti coloro che, alla modica cifra di 5 euro, si riuniranno allo stadio Franchi per seguire la finale sul maxi schermo. La partita sarà inoltre visibile in chiaro su TV8 con la telecronaca appassionata di Massimo Marianella. I bookmaker vedono il West Ham leggermente avvantaggiato, ma io sarei tentato di scommettere sulla mia Fiorentina.



Ma in ossequio al voto di non giocare più di azzardo, ormai gioco solo quando in campo ci sono le forti emozioni. Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League, quella viola sarebbe una stagione trionfale.

