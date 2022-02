Si avvicina il D-Day, Firenze si prepara per respingere la Juve. Ma che sia solo una partita di calcio

Firenze si sta preparando a respingere l’attacco della Torino bianconera. Il D-Day è fissato per mercoledì 2 marzo alle ore 21. Luogo dello scontro lo Stadio Artemio Franchi del capoluogo toscano. In palio l’accesso alla Finale della Coppa Italia. Non è, per fortuna, una guerra vera, ma per noi della Viola, è il passaggio più importante di questa stagione calcistica.

È scandaloso lo so, ma ve lo devo dire. L’altro giorno, casualmente, ho ascoltato una discussione fra tifosi gigliati. A un certo punto uno di loro (a mio avviso uno squilibrato) ha detto che fra la fine del conflitto fra la Russia e l’Ucraina e la vittoria della Fiorentina sulla Juventus, sceglierebbe di gran lunga la seconda. Credo che non ci sia più niente da aggiungere. Auguriamoci che sia solo una partita di calcio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 10:35

