F1, tombino sporgente sfonda la Williams: incidente incredibile, prove cancellate Video

È stata interrotta in maniera definitiva dopo nemmeno mezz'ora la prima sessione di prove libere del Gp dell'Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale di Formula 1. La direzione di gara ha ordinato lo stop dopo che si è sollevato un tombino sul circuito cittadino di Baku. A farne le spese è stato George Russell, che passando sopra al tombino ha riportato gravi danni al fondo della sua Williams. Un episodio incredibile che ha spinto la direzione di gara a decretare lo stop alla prima sessione, che non riprenderà per consentire agli steward di riparare il tombino sporgente, controllare la pista e ripulirla dall'olio.

«Sono andato addosso a un tombino, io sto bene ma la monoposto ha subìto gravi danni. È un episodio incredibilmente sfortunato». George Russell commenta così, ai microfoni di Sky, quanto accaduto in apertura delle prove libere del Gp dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. La Williams è ora al lavoro per capire l'entità dei danni riportati dalla monoposto dell'inglese nell'impatto con il tombino sporgente: «Non so ancora se potrò partecipare alle seconde libere, il colpo con grande carico verticale ha messo sotto stress la macchina e pensiamo che la scossa sia rotta», spiega Russell.

Ultimo aggiornamento: 12:51

