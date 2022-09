Verstappen espugna anche Monza, polemica per la safety car

di Fabrizio Ponciroli

MONZA - Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia 2022, ma è polemica per la gestione disastrosa del finale di gara da parte della FIA. Quando mancano sei giri alla fine, la McLaren di Daniel Ricciardo si ferma tra le due curve di Lesmo. La Safety Car entra in ritardo e, clamorosamente, la gara si conclude con il Campione del Mondo che sfila, “in passerella”, tra l’incredulità di piloti e tifosi. Fischi della marea rossa che già pregustava un finale arrembante da parte del proprio idolo Charles Leclerc che, invece, non ha potuto sferrare nessun attacco, bloccato dalla Direzione Gara che non è riuscita a far ripartire la gara neanche per un ultimo giro lanciato e non ha neppure pensato alla bandiera rossa.



