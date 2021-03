Verstappen il più veloce nei primi test. Sainz 5°, problema per Leclerc. Male le Mercedes

È Max Verstappen sulla RedBull il più veloce nella prima giornata di test in Bahrain: il pilota olandese ha preceduto tutti a cominciare da Norris (McLaren) e Ocon su Alpine-Renault. Stupisce in positivo l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e in negativo Mick Schumacher, penultimo con la sua Haas. Ferrari quinta con Carlos Sainz e Mercedes indietro con Hamilton (decimo) e Bottas, ultimo.

🏁 TOP TEN (END OF DAY 1) 🏁



Verstappen

Norris

Ocon

Stroll (📸)

Sainz (📸)

Giovinazzi

Ricciardo

Gasly

Tsunoda

Hamilton#F1 #F1Testing pic.twitter.com/3PdhVfEwhW — Formula 1 (@F1) March 12, 2021

Undicesimo Charles Leclerc che ha concluso 59 giri a bordo della Ferrari SF21. Purtroppo il pilota monegasco è stato protagonista di un problema tecnico a dieci minuti dalla fine della sessione mattutina. La scuderia gli ha ordinato di fermarsi a bordo pista alla curva 4 dopo aver notato dei parametri anomali. È stato dunque necessario sventolare la prima bandiera rossa della stagione e la sessione è stata momentaneamente interrotta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA