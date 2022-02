Sky Motori, nuova stagione per una programmazione da record

Oltre 380 gare e 1.400 ore di programmazione live per 40 fine settimana di fila, fino a novembre. 'Ne vedrete di tutti i motorì promette Sky - che ha presentato i palinsesti della stagione motoristica 2022 - con Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, il ritorno della NTT Indycar Series, la recente acquisizione del mondiale Rally e l'ingresso di ulteriori nuovi campionati, come il Fanatec GT World Challenge Europe (dove Valentino Rossi si misurerà con le quattro ruote) e il fascino del campionato femminile di monoposto, W Series. Tutto ciò live su Sky Q via satellite e via internet, in streaming su NOW, oltre che in mobilità con Sky Go e con alcuni eventi in chiaro su TV8.

Per gli appassionati una prima fila garantita da Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Action e gli altri canali Sky Sport che racconteranno tutti i principali campionati a due e quattro ruote. Un viaggio dentro e fuori dalle corse: in arrivo circa 400 ore di studi e rubriche dedicate, con approfondimenti e ritratti dei protagonisti del paddock, oltre la loro vita in pista.

Particolare attenzione andrà alle produzioni originali, altro marchio di fabbrica Sky (anche on demand), come 'Ultimo Girò (il film sul più controverso finale della storia della Formula 1, quello di Abu Dhabi tra Hamilton e Verstappen) e 'I racconti di Valentinò (una serie di nove puntate divise per temi salienti della vita del nove volte campione del mondo).

Novità anche dai circuiti: in arrivo 'Paddock Lifè, un nuovo modo di raccontare il villaggio itinerante dei piloti e ciò che accade dietro le quinte dei tracciati. Nuovi impegni in pista per la squadra di Sky Sport MotoGP, che testerà le moto di tutte le case per valorizzare il «prodotto» anche dal punto di vista tecnico e non solo sportivo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA