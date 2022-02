Sky, la casa dei motori batte ogni record oltre 1400 ore live, 380 gare e 40 weekend

Formula 1 e MotoGP hanno ricominciato a far rombare i motori in vista dell'inizio dei rispettivi mondiali e anche Sky Sport comincia a scaldarsi per la stagione 2022. Presentato il palinsesto dell'emittente satellitare, che prevede oltre 380 gare e più di 1400 ore di programmazione live distribuite in ben 40 weekend per 21 titoli iridati in palio. La stagione più ricca di sempre, ha rimarcato il responsabile Motori di Sky Sport Guido Meda, ed è davvero così. Oltre a MotoGP e F1, in palinsesto Superbike, Formula E, il ritorno della Ntt Indycar Series, il World Rally Championship e l'ingresso di ulteriori nuovi campionati tra cui il Fanatec GT World Challenge Europe, dove si cimenterà Valentino Rossi, che ha appena detto addio alle moto.



Non mancherà poi il fascino del campionato femminile di monoposto, la W Series. Particolare attenzione andrà alle produzioni originali, come Ultimo Giro', il film sul finale della scorsa stagione di F1 che ha visto trionfare Max Verstappen su Lewis Hamilton, ma anche I racconti di Valentino', una serie di nove puntate divise per temi salienti della vita del campione di Tavullia. Il tutto visibile su più piattaforme, a partire Sky Q via satellite e via internet, in streaming su NOW, oltre che in mobilità con Sky Go, ma anche in chiaro con alcune gare specifiche) su TV8. Allora si parte: il 6 marzo in Qatar con il MotoGp, il 20 marzo in Bahrain con la Formula 1.

