Michael Schumacher, come sta a 10 anni dall'incidente: «respira da solo», la clinica privata in casa

di Marta Goggi

Sono passati ormai dieci anni dal tragico incidente che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher. 29 dicembre 2013 il giorno in cui il pilota cadde dagli sci battendo la testa. Oggi è un suo caro amico ed esperto di F1, Giorgio Terruzzi, a parlare e a raccontare come sono stati questi 10 anni.

Le sue condizioni

Silenzio stampa, è questa l'atteggiamento che ha accompagnato la famiglia di Schumacher lungo tutti questi anni. Per quanto rigurda gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, non sembrano esserci novità, come riportato da Giorgio Terruzzi al Corriere della Sera. Sono in molti in questi anni ad aver speculato sulla vita del pilota. Quello che sembra essere certo è che Schumacher respiri da solo, ma non sia in grado di compiere nessun movimento corporeo.

La famiglia continua a lottare per occuparsi al meglio del pilota, sua moglie Corinna «ha venduto beni superflui, dall’aereo alle ville sulle Alpi francesi e in Norvegia, ha allestito nella residenza di Gland, in Svizzera, una clinica privata per cercare di assistere Michael giorno e notte», come riportato dal Corriere. Anche i figli Gina Maria e Mick non ha mai smesso di fargli visita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 16:51

