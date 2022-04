Formula E a Roma, ecco chi ha vinto. Da Mourinho a Borghi, sfilata di vip tra gli ospiti

Parterre di vip per la gara 1 della quarta tappa del Mondiale di Formula E che si è svolta oggi, sabato 9 aprile, a Roma. Tra gli ospiti di eccezione avvistati ai box del Gp sul tracciato cittadino dell'Eur, c'era l'allenatore della Roma Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso insieme al preparatore dei portieri Nuno Santos e il centrocampista portoghese Sergio Oliveira hanno fatto visita al box del connazionale Antonio Felix Da Costa, che corre per il team DS Teecheetah, come riportato con tanto di foto sul profilo Instagram della competizione.

Tra gli ospiti prima della partenza anche l'attore Alessandro Borghi, intercettato dall'assessore capitolino allo sport e Grandi eventi, Alessandro Onorato, che ha rilanciato l'incontro in un post su Facebook. «Lui è qui per promuovere la seconda stagione di Devils - scrive Onorato - mentre noi sono qui per promuovere Roma e il Rome-E Prix nel mondo. Davvero un piacere per me incontrarlo e confrontarmi con lui sul rilancio della nostra città». Come riferisce l'agenzia Dire, Borghi è stato protagonista di un’iniziativa legata alla promozione della seconda stagione della serie Diavoli, in onda su Sky Atlantic dal 22 aprile. L'attore romano ha guidato, a due ore circa dal via, una monoposto elettrica Gen2 lungo il tracciato che corre lungo il Palazzo dei Congressi e il Colosseo Quadrato.

A vincere oggi è stato Mitch Evans, pilota neozelandese al secondo successo nella capitale dopo quello ottenuto nel 2019. Secondo classificato Robin Frijns su Envision, terzo Stoffel Vandoorne su Mercedes, che era partito in pole position. Gara avvincente soprattutto nella prima frazione, con i tre piloti arrivati sul podio che si sono alternati in testa con ripetuti sorpassi, soprattutto nella zona delle Tre Fontane e sotto l'obelisco di piazzale Marconi. Poi Evans ha preso il sopravvento staccando gli inseguitori.

