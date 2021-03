Formula 1, le pagelle del GP del Bahrain: Hamilton inarrestabile. Ferrari in chiaroscuro, sorprende l'esordiente Tzunoda

HAMILTON – voto 8 Ricomincia da dove aveva lasciato. E lo fa con la solita strafottenza tecnica. Il duello con Verstappen, anche lui in grande spolvero e con una vettura leggermente superiore, è il miglior spot per questo esordio Mondiale. AFFAMATO

ALONSO – voto 7.5 Dopo 2 anni di assenza, il 39enne spagnolo si ripresenta in F1 con l’entusiasmo di un ragazzino e l’ambizione di chi punta al titolo. Tradito dai freni della macchina è costretto, a denti strettissimi, ad alzare bandiera bianca. NOTEVOLE

TZUNODA – voto 7 Un esordio davvero coi fiocchi per il giovanissimo giapponese. Fa un sol boccone del suo navigato compagno di squadra, Pierre Gasly, e chiude il gran premio in nona posizione. Prendendo inaspettatamente 2 punti. GUERRIERO

LECLERC – voto 6.5 Al di là del posizionamento finale, il termine di paragone è con l’anno scorso. La Ferrari ha recuperato cavalli, voglia e un briciolo di dignità. La strada è ancora lunga, ma lui è il primo a crederci sul serio. TIGNOSO

SCHUMACHER – voto 6 Con un cognome così pesante e difficile da indossare nel circus, a prescindere, merita un sostanzioso in bocca al lupo. Da oggi non è più il figlio di Micheal, ma una delle più luminose promesse della F1. GERMOGLIO

SAINZ JR – voto 5.5 Non è l’esordio che sperava di vivere. Si vede che non è ancora completamente a proprio agio sul sedile della Rossa. Anche per lui sarà un 2021 di preghiere, arrabbiature e occasioni da cogliere. APPRENDISTA

ALPINE – voto 5 Per quanto possibile sfruttano l’effetto boomerang di Alonso. Poi, però, in pista i valori emergono in maniera spietata e il team francese, messo a nudo, è parecchio distante da almeno 5 o 6 competitor. MACCHINOSI

GASLY – voto 4.5 Pimpante in qualifica, con un inaspettato quinto posto, e maledettamente scarico in gara. Chiude nelle retrovie, senza lasciare traccia della sua domenica a Sakhir. ANONIMO

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 18:54

