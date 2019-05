Niki Lauda è morto: il leggendario campione della Formula Uno aveva 70 anni

"I suoi risultati unici come atleta e come imprenditore sono e rimarranno indimenticabili - continua la nota della famiglia - il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza e il suo coraggio rimangono. Un modello di riferimento e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, padre e nonno. Ci mancherà".LEGGI ANCHE: Formula 1, Niki Lauda lascia l'ospedale dopo il trapianto di polmone