Niki Lauda, il dolore di Daniel Brühl, l'attore che lo interpretò nel film "Rush": «Lui, l'uomo più coraggioso»

Niki Lauda

Martedì 21 Maggio 2019, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel film "", pellicola di Ron Howard che raccontò la rivalità del pilota austriaco con il vulcanico inglese J. Un messaggio pubblicato su, parole cariche di dolore e ammirazione per l'uomo ancor prima che per lo sportivo. E una foto, unica nel suo genere. Niki Lauda ai comandi, ma non di una monoposto. Non di una Ferrari.Daniel Brühl definisce Lauda, non solo perché fu un campione del mondo di F1 nei pazzi Anni Settanta e ha avuto il ritorno più incredibile nella storia dello sport, ma anche per come ha trattato le persone».L'attore lo descrive «Sempre onesto, semplice, schietto. Niki diceva sempre la verità in faccia, non importava quanto fosse scomoda. Era totalmente senza pretese e incredibilmente divertente».I due si conobbero proprio in vista del film e fu un incontro che lasciò il segno nella vita di Daniel Brühl. «Ho imparato molto da lui e lo ammiravo profondamente». Poi l'ultimo saluto: