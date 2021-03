Morto l'ex pilota Johnny Dumfries, fu compagno di Senna alla Lotus: aveva 62 anni

Automobilismo in lutto per Johnny Dumfries. L'ex pilota britannico, vincitore della 24 Ore di Le Mans ed ex compagno di Ayrton Senna alla Lotus, è morto oggi all'età di 62 anni.

Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia: Johnny Dumfries era affetto da tempo da un male incurabile. Nato in Scozia, il suo vero nome era John Crichton-Stuart; Dumfries, in seguito, decise di correre sotto uno pseudonimo per nascondere il proprio profilo aristocratico. Molto dotato al volante, vinse il campionato britannico di F3 nel 1984, poi fece un provino per la Ferrari nel 1985. Infine si unì al team Lotus in F1 come compagno di squadra dell'allora giovane e promettente brasiliano Ayrton Senna. Lasciò la Lotus alla fine della stagione 1986, dopo essere arrivato al traguardo solo sei volte, ottenendo come miglior risultato un 5/o posto in Ungheria.

Dumfries si è poi dedicato alle gare di resistenza e ha vinto la prestigiosa 24 Ore di Le Mans su una Jaguar, nel 1988, in coppia con Andy Wallace e l'olandese Jan Lammers. Il nome Dumfries, scelto come pseudonimo dal pilota, è quello di un piccolo paese nel sud-ovest della Scozia, nel cuore della contea di Dumfries e Galloway.

