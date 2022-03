Mick Schumacher, incidente al Gp in Arabia Saudita a oltre 200 km/h: portato via in ambulanza, come sta ora

Incidente per Mick Schumacher. Il pilota della Haas ha avuto un impatto violentissimo contro un muretto durante la Q2 del GP di Arabia Saudita. Ha perso il controllo della sua auto alla curva 11, andando sopra un cordolo in un punto in cui si procede ad oltre 200 chilometri orari. Qualifiche interrotte e ambulanza in pista per portare via il giovane driver.

Leggi anche > Mihajlovic, torna la paura: «Devo fermarmi per seguire un nuovo ciclo di terapie»

MICK SCHUMACHER: COME STA ORA

Momenti di tensione per il figlio del campione Michael. Il tedesco era in pista a Jeddah da una manciata di secondi quando ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro uno dei muretti. «Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall'auto e attualmente in viaggio verso il centro medico»: con un tweet la Haas rassicura sulle sue condizioni.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA