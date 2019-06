Tra Leclerc e Verstappen è ruota contro ruota! Diretta

di Massimo Costa

Domenica 30 Giugno 2019, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

67° giro - Verstappen infila Leclerc, le due monoposto sono appaite, ma Leclerc ripassa l'olandese!65° giro - Un solo secondo trae Verstappen, 6 giri al termine64° giro - E' ora di 1"9 il vantaggio di Leclerc su Verstappen63° giro - Verstappen si porta a 2"8 da Leclerc, incredibile il forcing del pilota olandese della Red Bull, in visibilio la torcida olandese sulle tribuneDal boxinvitano Leclerc a mettere l'opzione 1 del manettino, ovvero, motore al massimo60° giro -si porta a 4"2quando mancano ancora 11 giri alla bandiera a scacchi mentre Vettel è a 3"6 da Hamilton, quarto56° giro - Leclerc + 5"0+ 6"8+ 19"5 Hamilton + 24"9 Vettel55° giro -torna a spingere forte, l'indicazione del box è stata utile... e raggiunge Bottas superandolo con facilitàVia radiocomunica che non ha più la potenza necessaria, ma gli danno indicazioni per come intervenire sul manettino54° giro - Verstappen scatenato raggiunge52° giro - Leclerc + 4"7 Bottas + 5"8 Verstappen + 20"3 Hamilton + 27"5 Vettel poi Norris Gasly Raikkonen Sainz Giovinazzi in top 10Adesso Verstappen ha messo nel mirino Bottas, la Red Bull-Honda è al momento la monoposto più veloce in pista51° giro - Vettel rientra ai box e gioca la carta delle gomme soft50° giro - Verstappen attacca Vettel e riesce a superarlo48° giro - Difesa di Vettel su Verstappen che ci prova un paio di volte al sorpasso, ma il ferrarista resiste46° giro -però "ruba" 6 decimi ae si porta a 2"2 dal finlandese, ma deve guardarsi da Verstappen ora a un solo secondo da lui44° giro - Verstappen ha aumentato il passo e si avvicina a Vettel, il divario è di 1"6Gara tiratissima, Norris è riuscito a superare Ricciardo per il 6° posto mentre Sainz si è fermato per il pit39° giro -(settimo) ancora non si è fermato per il pit-stop e si difende da Norris e Gasly37° giro - Leclerc porta a 5"2 il vantaggio suil quale deve guardarsi dall'arrembante, a 3"9 dal finlandese33° giro - Leclerc + 4"1 Bottas + 9"2 Vettel + 12"8 Verstappen + 18"6 Hamilton poi Sainz Ricciardo Norris Gasly Raikkonen Giovinazzi Albon Perez Hulkenberg Stroll Grosjean Kvyat Russell Magnussen Kubica31° giro - Pit anche per Verstappen che va con le hard, Leclerc torna leaderHamilton rientra alle spalle di Vettel, in quinta posizioneVettel risponde col giro più veloce30° giro - Hamilton ai box per il pit, per lui gomme hard e anche cambio del musetto28° giro -che ancora non ha fatto il pit + 6" Verstappen 13"4 Leclerc 17"8 Bottas 24"9 VettelIl pessimo pit-stop di Vettel, chiamato all'ultimo e con i meccanici in ritardo nel portare le gomme, è costato parecchio in termini di tempo, almeno 5"25° giro - Pit per(riparte con le medie) e Gasly, che monta le hard23° giro - Pit per Raikkonen che riparte con le hardHamilton nuovo leader e segna subito il giro più veloce21° giro - Sosta per Leclerc che riparte con le Pirelli hard20° giro - Pit-stop per Bottas e Vettel che anticipano la sosta e montano gomme hard. Ma il pit per Vettel è troppo lento20° giro - Leclerc Bottas Hamilton Vettel VerstappenDa segnalare un drive through comminato a Magnussen per essersi posizionato male in griglia di partenza18° giro - Leclerc aumenta il vantaggio a 4"7 su Bottas mentre Vettel segna il giro più veloce17° giro - Norris è salito sesto superando Raikkonen che ora si difende da Gasly12° giro -aumenta il vantaggio su, ora a 3"7 mentre Hamilton è a 6"4 e Vettel a 10"411° giro - Pit per Magnussen che passa dalle soft alle hard9° giro -mantiene 2"6 di vantaggio su Bottas mentre Hamilton è a 5"4 poiche è a 5"2 dall'inglese della MercedesLeclerc ha un ottimo ritmo, ma ricordiamo che è partito con gomme soft mentre le due Mercedes hanno pneumatici di mescola media e quindi percorreranno sicuramente più giri prima di fermarsi ai box5° giro - Leclerc + 2"2 Bottas 4"8 Hamilton Vettel Raikkonen Norris Verstappen Gasly Giovinazzi Perez nella top 103° giro - Vettel si libera di Norris e va quinto e si getta alla rincorsa di Raikkonen2° giro - LeclercHamilton un grandequarto, poi NorrisVerstappen Gasly Giovinazzi Magnussen Perez Hulkenberg Stroll Ricciardo Grosjean Sainz Kubica Albon Kvyat RussellPartenza perfetta di Leclerc, non quella di Verstappen che precipita in sesta posizioneLe tribune del Red Bull Ring sono completamente invase dai tifosi olandesi di Verstappen, scesi in massaVia al giro di ricognizione, Leclerc monta gomme soft, Verstappen Bottas e Hamilton le Pirelli medieE’ una prima fila inedita quella che offre il. Una prima fila giovane con il poleman, che ha riportato ladavanti a tutti, e conche con la Honda ha fatto felice il gran boss della bevanda energetica, Dieter Mateschitz, austriaco e nato e cresciuto non lontano dal circuito di Spielberg. Da qualche anno, Mateschitz è divenuto il proprietario dell’autodromo e non per niente lo ha chiamato Red Bull Ring. Verstappen in qualifica aveva ottenuto il terzo tempo, ma è stato proiettato in prima fila dalla penalità comminata a Lewis Hamilton (secondo) per avere ostacolato. L’inglese partirà così dalla quarta piazzola in una seconda fila tutta Mercedes in quanto terzo è. Ottimo quinto il rookiedella McLaren-Renault, poi le due Alfa Romeo-Ferrari con Kimi Raikkonen sesto e un grandesettimo, al suo miglior risultato stagionale. Solo nono Sebastian Vettel , sfortunato nella Q3 della qualifica che non ha potuto affrontare per un problema tecnico.