Live F1, GP Sochi in diretta: Bottas allunga su Verstappen, Leclerc 6° con la Ferrari

Lance Stroll and Carlos Sainz are both out of the race

Lewis Hamilton is under investigation by the race stewards for a practice start outside of the designated area

31° giro - Bottas + 12"6 Verstappen + 21"6 Hamilton + 27"0 Perez + 37"8 Ricciardo + 40"7 Leclerc + 44"3 Ocon + 46"7 Kvyat + 51"0 Raikkonen + 51"7 Gasly poi Norris Magnussen Grosjean Giovinazzi Albon Vettel Latifi Russell30° giro - Pit-stop per Vettel che rientra 16esimo30° giro - Pit-stop per Kvyat, mancano ancora al primo cambio gomme Vettel e Raikkonen28° giro - Pit-stop per Leclerc che riparte con le gomme dure e torna in pista davanti ad Ocon27° giro - Dopo una strenua resistenza, Vettel cede a Ricciardo, che però viene penalizzato di 5" per track limits nel sorpasso ad OconVerstappen supera Kvyat e sale in terza posizione, davanti a lui Leclerc a 3"2 mentre Vettel stoicamente resiste alle due Renault26° giro - Pit-stop per Bottas, anche lui riparte con le dure e mantiene la prima posizione25° giro - Pit-stop per Verstappen che utilizza gomme dure e rientra in pista dietro a Kvyat, ora terzo24° giro - Scambio di posizioni in casa Renault con Ocon che lascia passare Ricciardo più veloce22° giro - Bottas + 7"4 Verstappen + 27"7 Leclerc + 30"6 Kvyat + 39"7 Hamilton + 42"9 Perez + 47"5 Vettel + 48"6 Ocon + 50"0 Ricciardo + 53"8 RaikkonenI primi quattro, Bottas Verstappen Leclerc Kvyat non hanno ancora cambiato le gomme come Vettel21° giro - Bottas segna il giro più veloce, ha la grande occasione di poter vincere il GP dopo la penalità ad Hamilton, ora quinto20° giro - Pit-stop per Perez, Leclerc sale terzo mentre Vettel è settimo inseguito da Ocon19° giro - Pit-stop per Magnussen che riparte con le Pirelli dure intanto Ricciardo supera Raikkonen per il nono posto19° giro - Bottas Verstappen Perez Leclerc Kvyat Magnussen Hamilton Vettel Ocon Raikkonen Ricciardo Albon Gasly Norris Grosjean Giovinazzi Latifi Russell18° giro - Pit-stop per Gasly e Ocon che rientrano in pista con gomme dure17° giro - Bottas comanda con 4"2 su Verstappen, pit-stop per Grosjean (dure) Russell (medie) Latifi (dure) Giovinazzi (dure)16° giro - Pit stop per Hamilton che riparte, dopo aver scontato la penalità, con gomme dure15° giro - Pit stop per Ricciardo che monta gomme dureBel sorpasso di Perez su Ricciardo mentre erano in lotta per la quinta posizionePosizione congelate davanti mentre dietro Albon e Norris hanno superato RussellHamilton si è lamentato via radio per la penalità presa, sicuramente eccessiva considerando poi che Leclerc ha eliminato Stroll e nulla gli è stato contestato10° giro - Hamilton + 1"7 Bottas + 2"8 Verstappen + 4"8 Ocon + 5"6 Ricciardo + 6"5 Perez poi Gasly Leclerc Magnussen Kvyat Grosjean Giovinazzi Vettel Raikkonen Latifi Russell Albon Norris10° giro - La penalità non è di 5" ma di 10" per Hamilton8° giro - Vettel 13esimo non riesce a superare l'Alfa Romeo di Giovinazzi intanto viene comunicato che Leclerc non sarà penalizzato per il contatto con StrollHamilton è stato penalizzato di 5" per non avere rispettato la normale procedura di prova partenze nei giri pre grigliaHamilton segna il giro più veloce, Verstappen può fare poco e dovrà concentrarsi nel contenere le due Renault di Ocon e Ricciardo5° giro - La safety-car rientra in corsia box e riparte la gara. Hamilton ha già metri di tranquillità su Bottas e Verstappen mentre dopo il caos iniziale ne ha tratto vantaggio il team Haas che ha Magnussen nono e Grosjean decimoSarà interessante vedere se la direzione gara penalizzerà Leclerc per avere eliminato Perez3° giro - in safety-car: Hamilton Bottas Verstappen Ocon Ricciardo Perez Gasly Leclerc Magnussen Grosjean Kvyat Giovinazzi Vettel Latifi Raikkonen Russell Albon NorrisSafety-car in pista e Russell Albon Norris ne hanno approfittato per montare gomme hardIl replay mostra che è stato Leclerc a colpire Stroll costringendolo al ritiro mentre Sainz, che ha tagliato la variante, ha incredibilmente colpito il muretto mentre tentava di rientrare in pistaDietro accade di tutto, con Sainz che sbatte e Stroll va a muroPartenza perfetta di Hamilton e Bottas che supera Verstappen. Alla prima staccata Bottas prova ad affiancare Hamilton, ma non riesce a passarlo mentre Verstappen arriva lungo e taglia la prima variante.Hamilton intanto è sotto inchiesta per avere provato una partenza, nei giri pre griglia, in zona non permessaSituazione gomme: Con le soft partono Hamilton Perez Ricciardo Sainz Ocon Norris Gasly Albon. Con le dure Raikkonen e Kvyat, tutti gli altri con le medie.Pronti per la partenza del GP di Sochi. Albon e Latifi penalizzati per la sostituzione del cambio: il pilota Red Bull partirà 15esimo e non decimo, il pilota Williams, scivola ultimo.Il Gran Premio di Sochi, i cui organizzatori russi hanno deciso di aprire le tribune per accogliere fino a 30.000 spettatori, punto massimo stagionale nell'era del Covid-19, sarà ricordato anche per essere il GP dei record. Lewis Hamilton infatti, se riuscirà a tagliare per primo il traguardo, conquisterà la 91esima vittoria in F1 e raggiungerà Michael Schumacher, che deteneva il primato in questa particolare classifica.Poi, altro record è quello di Kimi Raikkonen che ha raggiunto i 322 Gran Premi disputati in carriera, tanti quanti Rubens Barrichello che da tempo deteneva incontrastato la prima posizione per quanto riguarda questa classifica. Hamilton dovrà però vedersela con un aggressivo e determinato Max Verstappen, secondo con la Red Bull-Honda, che partirà dalla prima fila, ma attenzione anche a Valtteri Bottas, terzo in griglia di partenza. Il lungo rettifilo che porta alla prima staccata, potrà permettere a chi è secondo o anche terzo, di sfruttare la scia del leader e superarlo con una certa facilità. Vedremo se Hamilton riuscirà a sfruttare tutti i cavalli della power unit Mercedes per tenersi dietro i rivali. Attenzione anche a Sergio Perez che con la Racing Point-Mercedes cercherà, almeno nei primi giri, di mettersi davanti. Charles Leclerc partirà 11esimo e l'obiettivo è quello di recuperare punti, stesso discorso per Sebastian Vettel, protagonista di un incidente in qualifica e che partirà 15esimo. Di più la Ferrari non può sperare in condizioni di gara normali.