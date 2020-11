Live F1, Diretta GP Bahrain: la Haas di Grosjean prende fuoco, pilota illeso, bandiera rossa

La partenza del Gran Premio è prevista per le 16.35.

Alan Van der Merwe, ex pilota ed ora uomo della medical car arrivata subito sul luogo dell'incidente, ha commentato: "Attorno alla cellula di sicurezza per fortuna non c'era molto fuoco, ho visto Romain che ha iniziato a scendere da solo ed è stato sorprendente dopo un impatto del genere. Tutto ha funzionato alla perfezione: l'halo, le barriere, le cinture di sicurezza, i sistemi di sicurezza hanno salvato Romain".

La Haas, come detto, si è letteralmente spezzata in due parti. Grosjean è rimasto nella parte anteriore della monoposto, incastrata tra il rail e in mezzo alle fiamme altissime. Il pronto intervento di un pompiere e di uno dei due uomini della medical car hanno permesso a Romain di saltare fuori da quell'inferno mentre il terrore aveva invaso il paddock. Shoccati tutti i piloti quando hanno rivisto le immagini dopo che la corsa è stata sospesa con bandiera rossa.

Il replay mostra come vi sia stata una situazione di caos totale alla curva 2 e 3, con Grosjean che ha tagliato la pista venendo colpito dall'incolpevole Russell. La sua Haas è così finita frontalmente contro il rail spezzandosi in due e prendendo fuoco

LAP 1/57 Romain Grosjean, who collided with the barriers, is up and out of his car and is being attended to by medical staff 👍#BahrainGP 🇧🇭 #F1

Grosjean claudicante viene accompagnato verso l'ambulanza e sarà portato al centro medico per controlli

Grosjean riesce a uscire dalla sua Haas in fiamme e subito soccorso. Il pilota franco svizzero sta bene

Terribile incidente, Grosjean colpisce frontalmente un muretto a bordo pista e la vettura prende fuoco

Hamilton parte bene davanti a Verstappen Perez e Albon, male Bottas

Tutto è pronto per cominciare il giro di ricognizione del GP del Bahrain. Con gomme hard partono Leclerc Grosjean e Latifi, Sainz è con le soft, tutti gli altri sono con le medie

Quello del Bahrain, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1, è il primo Gran Premio 2020 che non si disputa in Europa ed è anche il primo che si corre in notturna, con le luci artificiali. Ma la musica non è cambiata, la prima fila è stata monopolizzata dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che puntano a portare al team di Toto Wolff, una delle tante doppiette raccolte negli ultimi anni. Nonostante gli sforzi profusi, la Red Bull-Honda e Max Verstappen si sono dovuti accontentare della terza posizione per la settima volta quest'anno, ma l'olandese come nelle altre occasioni proverà a giocarsi tutto al via.

Tyre strategies for today's race 👀 Two stoppers are predicted to be the quickest 🚀 #BahrainGP 🇧🇭 #F1

Non sarà facile. Ma attenzione anche ad Alexander Albon, al volante della seconda Red Bull, che scatterà al fianco di Verstappen e potrebbe essere la mina vagante nei primi giri del Gran Premio. Albon è a rischio conferma per il 2021 e cercherà in tutti i modi di fare bella impressione. La quinta posizione in griglia è per Sergio Perez, secondo in Turchia, che dovrà cercare di tenersi dietro la Renault di Daniel Ricciardo. Le Ferrari sono in sesta fila, con Sebastian Vettel di poco davanti a Charles Leclerc. Deludenti le prestazioni della SF1000 fin dalle prove libere, nessun miglioramento evidenziato tra il venerdì e il sabato. Vedremo se il passo gara sarà migliore e possa permettere ai due piloti del team italiano di recuperare qualche punto. Ma davanti alle due Ferrari, ci sono le due Alpha Tauri-Honda, la squadra di Faenza che quest'anno si è proposto numerose volte come miglior formazione tricolore, benché di proprietà austriaca (leggi Red Bull), vincendo pure un Gran Premio a Monza con Pierre Gasly.

