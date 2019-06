Leclerc e Verstappen, alta tensione: «Sorpasso non sportivo». «No, è stato regolare»

«Dopo quella partenza pensavo che la gara fosse finita, ho spinto a tutta e poi siamo riusciti a tenere un buon passo anche nel rettilineo, dimostrando di poter vincere e farlo qui è incredibile. L'indagine per il contatto con Leclerc alla fine? È stata una battaglia normale, credo che il risultato debba essere confermato. L'ho mandato largo? È solo gareggiare, sennò bisogna chiudere la F1». Così Max Verstappen, vincitore del Gp d'Austria davanti alla Ferrari di Leclerc dopo un contatto parlando a Sky Sport dopo la fine della gara

Domenica 30 Giugno 2019, 17:23

per il sorpasso decisivo nel finale del GP d'Austria del pilota della Red-Bul ai danni del monegasco della Ferrari.«Aveva fatto un tentativo nella stessa curva il giro prima, mi aveva lasciato spazio, nel secondo tentativo non mi è sembrato sportivo. Sapevamo che dovevamo andare lunghi con le gomme, loro sono andati forte, ma l'approccio alla gara è stato giusto. Ora voglio sono andare a casa e aspettare il verdetto». Così Charles Leclerc, parlando a Sky Sport, dopo il Gp d'Austria, vinto da Max Verstappen, che è sotto investigazione per il sorpasso al ferrarista.