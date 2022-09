F1 Gran Premio d'Italia, Leclerc in pole a Monza: «Ho attaccato». Verstappen in seconda fila

di Fabrizio Ponciroli

Spettacolo a Monza nelle qualificazioni ufficiali del Gran Premio d'Italia 2022. Davanti a più di 100 mila persone e tanti super ospiti (tra cui John Elkann, Andrea Agnelli e Gabriel Omar Batistuta), la pole position è stata conquistata dal ferrarista Leclerc.

SUBITO FUORI VETTEL, ALLA SUA ULTIMA A MONZA

Nel Q1 è immediatamente sfida tra Red Bull e Ferrari. Male le Aston Martin con Sebastian Vettel escluso al termine della Q1. Un grande dispiacere per l'ex ferrarista, alla sua ultima partecipazione a Monza. Clamorosamente il debuttante Nyck De Vries, pilota della Williams (al posto di Alexander Albon, bloccato da un'appendicite), che riesce a qualificarsi per il Q2 per pochissimi millesimi.

NEL Q2 ELIMINATE ENTRAMBE LE ALFA ROMEO

Grandi prestazioni della Ferrari nel Q2 con Carlos Sainz che fa un giro mostruoso, anche se rischia di perdere la monoposto alla Ascari (grande controllo dello spagnolo). Nick De Vries, dopo l'ottimo Q1, commette un errore e viene eliminato, così come le due Alfa Romeo. Bene Fernando Alonso che infiamma (non poco) il pubblico presente. Tra i primi 10 anche Daniel Ricciardo, vincitore l'anno scorso.

LA POLE POSITION PER UNO STREPITOSO LECLERC



TANTE PENALITA' PER LA GARA DI DOMENICA

Al termine delle qualifiche ufficiali, la griglia di partenza del Gran Premio d'Italia è stata comunque stravolta, a causa delle tante penalità riguardanti ben nove piloti. Da Max Verstappen (-5 posizioni in griglia) a Carlos Sainz (-15), la lista dei "penalizzati" sono un'infinità. Comunque sia, in griglia, a partire in pole, ci sarà Charles Leclerc.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA