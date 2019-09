Leclerc su Ferrari in pole a Singapore davanti a Hamilton e Vettel

Dopo il trionfo di Monza continua il momento d'oro di Charles Leclerc che ha ottenuto la pole del gp di Singapore. Al fianco del ferrarista partirà Lewis Hamilton con la Mercedes. In seconda fila la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Max Verstappen.



Nei secondi finali il tempo di Vettel sembrava non prendibile ma Leclerc ha piazzando un super tempo e Hamilton gli è andato dietro beffando il tedesco della Ferrari. Quarta la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di Valterri Bottas. Ottimo sesto posto per l'altra Red Bull di Alexander Albon, seguito dalla McLaren di Carlos Sainz e le Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Chiude la top ten la McLaren di Lando Norris.



«Sono molto contento, ho fatto un ottimo giro. In alcuni momenti pensavo di aver perso la macchina ma l'ho ripresa e concludere con la pole è qualcosa di incredibile». Charles Leclerc si gode la pole position del Gp di Singapore, la terza di fila per il monegasco della Ferrari e la quinta stagionale. «Il team ha fatto un lavoro fantastico, sapevamo che questa è una pista difficile ma abbiamo portato un pacchetto fantastico. I pezzi nuovi hanno funzionato nel modo giusto ed è stato molto bello vederlo in pista. Ieri non era la mia giornata, ma il lavoro fatto ha pagato», conclude Leclerc nell'intervista a caldo. Sabato 21 Settembre 2019, 16:09

