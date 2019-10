Jody Scheckter, morta a 21 anni la figlia dell'ex pilota della Ferrari: fu campione del mondo nel '79

Martedì 22 Ottobre 2019, 17:04

Dramma familiare per l’ex pilota di Formula 1, campione del mondo nel 1979 ed ex pilota anche della Ferrari: è morta sua figlia, che aveva, trovata senza vita nel suo letto. Ancora da chiarire le cause della morte della giovane, che da qualche mese soffriva di: secondo una nota della famiglia, Ila negli ultimi mesi aveva avuto «ansia e paura delle convulsioni» proprio per via dell’epilessia.Scheckter: alla ragazza due anni fa era stato diagnosticato un cancro al cervello ed era stata operata più volte. Ma negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano migliorate, e solo un mese fa, a settembre al Gran Premio d’Italia, era stata a Monza con tutta la famiglia per un evento celebrativo organizzato dalla Formula 1.Jody, pilota famosissimo negli anni ’70, si ritirò l’anno dopo aver vinto il Mondiale con la Ferrari, nel 1979: sudafricano di origine, vinse ben 10 Gran Premi e fu per diversi anni uno dei volti più celebri e acclamati dell’ambiente. La famiglia ha chiesto di rispettare la privacy per quanto accaduto: i funerali saranno celebrati in forma privata.